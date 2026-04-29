AKTUELNO

Ostali sportovi

NIJE IMAO PROTIVKANDIDATA: Slobodan Soro zvanično novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Slobodan Soro izabran je za novog predsednika Vaterpolo savez Srbije, odlučeno je na Skupštini održanoj u Beogradu, preneo je VSS.

U svom prvom obraćanju, Soro je istakao potrebu za jačanjem sistema i povratkom fokusa na klubove kao osnovu razvoja vaterpola.

"Moramo da se vratimo nekoliko decenija unazad, pre svega klubovima. Iz tog sistema dolazi reprezentacija i rezultati", poručio je Soro.

On je naglasio da je u prethodnom periodu primećen pad rezultata u odnosu na ranije godine, uz izuzetak pojedinih uspeha, te da je neophodno uspostavljanje stabilnog sistema rada.

Poseban akcenat stavio je na ulogu struke i najavio reforme.

"Struka mora da se vrati u savez. Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu, jer to nije fer prema sportu", rekao je novi predsednik VSS-a.

Soro je najavio i promene u sistemu takmičenja, ističući da je to jedno od ključnih pitanja za budućnost srpskog vaterpola, kao i potrebu za jačanjem lige i međunarodne saradnje.

Govorio je i o sudijskom sistemu, ocenjujući da je neophodno uvesti jasnije kriterijume i veću nezavisnost arbitara.

Jedan od prioriteta, kako je naveo, biće i izgradnja nacionalnog trening centra.

"Ne postojanje trening centra je velika nepravda prema našim rezultatima. Daću sve od sebe da se to promeni", poručio je Soro.

U novi Upravni odbor izabrani su Đorđe Pejčić, Dejan Jovović, Igor Žarković, Svetlana Grubor, Željana Dubajić, Goran Medaković i Radiša Ćeriman, dok će preostali članovi biti naknadno predloženi i potvrđeni.

U Nadzornom odboru nalaze se Kristina Glišić, Marijana Maksiović i Silvija Milenković.

Soro i Avramović izabrani su jednoglasno, uz uzdržanost VK Crvena zvezda.

Autor: Jovana Nerić

#Slobodan Soro

#VSS

#predsednik

#vaterpolo

#vaterpolo savez

