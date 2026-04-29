SINER NASTAVLJA POHOD KA NOVOJ MASTERS TITULI: Italijan u polufinalu Madrida

Prvi teniser sveta, Janik Siner, plasirao se u polufinale Mastersa u Madridu nakon što je savladao domaćeg predstavnika, 42. igrača planete Rafaela Hodara, rezultatom 2:0 (6:2, 7:6).

Italijan je opravdao ulogu favorita i slavio nakon sat i 57 minuta borbe, potvrdivši sjajnu formu uoči same završnice turnira.

Dominacija u prvom i drama u drugom setu

Siner je furiozno počeo meč:

Prvi set: Italijan je rano uspostavio kontrolu, napravio dva brejka i rutinski rešio ovaj period igre u svoju korist sa 6:2.

Drugi set: Španski teniser je pružio znatno jači otpor. Oba igrača su ljubomorno čuvala svoje servise, pa je pobednik odlučen u taj-brejku.

Taj-brejk: U odlučujućim trenucima, Siner je pokazao zašto je svetski broj jedan, dobivši taj-brejk rezultatom 7:0 bez izgubljenog poena.

Potencijalni rivali u borbi za finale

Janik Siner će se u polufinalu sastati sa pobednikom duela između Čeha Jiržija Lehečke i Francuza Artura Fisa. S obzirom na nivo igre koji pruža, Siner se smatra glavnim favoritom za podizanje pehara u španskoj prestonici.

Autor: D.S.