Saša Obradović o Evroligi: Nije neuspešna sezona, očekivanja bila prevelika, drugi trener selektirao ekipu

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali Zlatibor u prvom meču KLS-a sa 112:73 i došli su na korak od plasmana na završni turnir domaće lige koji se igra po prvi put u istoriji, u Nišu od 29. do 30. maja.

Trener Saša Obradović je na ovom meču dao šansu mnogim mladim igračima, među kojima je i Filip Škobalj, sa čijim je ocem svojevremeno i radio kao trener u prošlosti.

- Znam Filipa kad je bio dete, jer je otac radio sa mnom u Ukrajini. Drago mi je zbog njega, iskrene čestitke i njemu i Savi Đuriću, uvek je lepo gledati našu decu, da budu model za budućnost. Izuzetno sam srećan što je i Đurišić debitovao, očigledno je veliko pojačanje, oko koga Zvezda treba da pravi ekipu. Jako verujem u momka koji je pokazao raskošni talenat, igra u oba smera, telo fenomenalno, stvarno imam velika očekivanja, razlika u klasi, svi igrači koji su igrali, očekujem to isto i u sledećoj utakmici - rekao je Saša Obradović.

Zvezdin terene je upitan i o kraju sezone u Evroligi, gde je predočeno da je to bio neuspeh i da li KLS i ABA liga mogu da budu motiv da se to ispravi.

- Prvo, nije neuspešna sez0na i ne treba tako predstavljati, iako su očekivanja bila prevelika, ne bih da se ponavljam. Ne bih se složio, u ovom trenutku, mislim da smo se dobro prezentovali, da li je moglo bolje, sigurno je moglo, ali i ekipa je selektovana od drugog trenera, imali smo adaptaciju tokom sezone, mnogo povratnika, povređenih, to je uticalo takođe. Mi imamo svoje ciljeve, jedan je KLS, kao i ABA liga, kadrovski problemi postoje, videćemo kako ćemo ih rešavati. Kodi i mali Stefan su zaradili povredu na treningu, videćemo koliko će to trajati. Videćemo ko će i kada da se vrati, i dalje imamo velike ciljeve i zahteve od naših navijača, koji sigurno nikad neće biti manji, ne treba da bežimo od toga, treba da znamo koji dres nosimo.

Istakao je da nema opuštanja do kraja sezone.

- Ovde ne sme da bude nikakvog opuštanja, tenzija mora da se drži, posle velikog takmičenja dolazi do emotivnog i fizičkog pražnjenja, mi moramo da održavamo formu. Zadnja dva treninga su pokazala da su igrači i dalje motivisani, to je za mene iznenađujuće, jer izlazak iz velikog takmičenja nosi težak ponovni početak, dobro je da smo se opet okupili i da imamo isti cilj.

Obradović i dalje veruje u Nikolu Kalinića, koji je van forme.

- Ima iskustvo čovek, zna kako da se vadi iz nekog perioda, ja i dalje verujem u njega, njegovim prisustvom je drugačija igra. On je od početka bio vođa, to mu pripada.

Tajson Karter je briljirao, pa je Obradović pohvalio njegov napredak.

- Realno treba da čekamo malo i još jače čvršće odbrane, da vidimo kakav je. U njega se ulagalo posle duge pauze po malo, on to daje. Sigurno nije onaj Karter od početka, ali i ova utakmica pokazuje da ima veliki napredak - zaključio je Saša Obradović.



Autor: Jovana Nerić