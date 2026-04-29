ZVEZDA DEKLASIRALA ZLATIBOR: 'Stotka' u Pioniru, debitovao Đurišić, plej-of KLS otvoren dominacijom

Košarkaši Crvene zvezde poveli su u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa Košarkaške lige Srbije (KLS), pošto su u dvorani „Aleksandar Nikolić“ savladali Zlatibor ubedljivim rezultatom 112:73.

Dominacija od prvog minuta i debi Đurišića

Izabranici Saše Obradovića ušli su u meč maksimalno ozbiljno, rešivši pitanje pobednika već u ranoj fazi utakmice. Pred 1.136 gledalaca, Zvezda je pokazala veliku razliku u klasi, a trener crveno-belih iskoristio je priliku da pruži značajnu minutažu mlađim igračima.

Posebnu pažnju privukao je debi Nikole Đurišića, koji je svoj prvi nastup u crveno-belom dresu krunisao sa 13 poena.

Najefikasniji u redovima pobednika:

Džordan Nvora: 18 poena

Tajson Karter: 17 poena

Nikola Đurišić: 13 poena

Ognjen Dobrić: 13 poena

Ebuka Izundu: 12 poena

U ekipi Zlatibora istakli su se Lazar Joksimović i Stefan Savić sa po 14 postignutih poena, dok je Matej Čibej dodao 12.

Put ka Fajnal-foru

Serija se igra na dve pobede, a naredni meč zakazan je za 1. maj u Čajetini. Ukoliko Zvezda slavi i u gostima, obezbediće direktan plasman na Fajnal-for nacionalnog šampionata.

Autor: D.S.