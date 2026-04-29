VOJVODINA U FINALU KUPA SRBIJE! Vukanović i Sukačev slomili otpor Grafičara, ko će im na crtu – Zvezda ili Ub?

Fudbaleri Vojvodine prvi su finalisti Kupa Srbije za sezonu 2025/26. Novosađani su večeras na stadionu „Rajko Mitić“ savladali ekipu Grafičara rezultatom 2:1 i tako obezbedili priliku da se bore za prestižni trofej.

Tok meča: Drama u drugom poluvremenu

Vojvodina je idealno otvorila utakmicu i povela već u 8. minutu preko iskusnog Alekse Vukanovića. "Lale" su kontrolisale ritam u prvom delu igre, ali se domaći sastav nije predavao.

U nastavku, Grafičar stiže do izjednačenja u 55. minutu golom Darka Lazića, što je unelo veliku neizvesnost u meč. Ipak, radost Beograđana kratko je trajala. Heroj Novosađana postao je Petar Sukačev, koji je u 64. minutu zatresao mrežu za konačnih 2:1 i plasman u veliko finale.

Čeka se protivnik: Zvezda ili Jedinstvo?

Vojvodina će u borbi za pehar igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog para u kojem se sastaju:

Crvena zvezda (branilac trofeja)

Jedinstvo sa Uba

Ovaj duel na programu je u četvrtak od 19 časova na Ubu, gde će se odlučiti ko će izaći na crtu Novosađanima u finalu.

Autor: D.S.