OBRADOVIĆ OŠTRO NAKON DEMOLIRANJA ZLATIBORA: Sezona nije neuspešna, idemo na još dva trofeja!

Strateg Crvene zvezde Saša Obradović poručio je nakon ubedljive pobede nad Zlatiborom (112:73) na startu četvrtfinala KLS-a da ekipa ne odustaje od svojih ambicija, uprkos kritikama i kadrovskim problemima.

„Sezona se pogrešno predstavlja“

Obradović je na konferenciji za medije istakao da ne prihvata ocene o neuspehu, podsećajući na specifične okolnosti u kojima je tim funkcionisao:

Prevelika očekivanja: „Sezona nije neuspešna i ne bi je trebalo tako predstavljati. Iako su očekivanja bila prevelika, dobro smo prezentovali Srbiju u Evroligi.“

Otežavajuće okolnosti: Trener crveno-belih je podsetio da ekipu nije selektirao on, već prethodni trener, te da su sezonu obeležile brojne povrede i stalne adaptacije igračkog kadra.

Cilj su tripl kruna i borba sa povredama

Nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća, Zvezda želi preostala dva trofeja – KLS i ABA ligu. Ipak, put do njih otežavaju nove povrede ključnih igrača:

Novi problemi: Kodi Miler-Mekintajer i Stefan Miljenović zaradili su povrede na treningu, a medicinski tim tek treba da utvrdi koliko će odsustvovati.

Odgovornost prema dresu: „Imamo velike ciljeve i zahteve navijača. Ne bežimo od toga, moramo biti svesni koji dres nosimo“, podvukao je Obradović.

Motivacija iznad očekivanja

Iako je utakmica protiv Zlatibora pokazala ogromnu razliku u kvalitetu, trenera Zvezde posebno raduje jedan detalj:

„Zadnja dva treninga su pokazala da su igrači i dalje motivisani, što je za mene čak i iznenađujuće posle emotivnog pražnjenja u Evroligi. Tenzija mora da se drži, nema opuštanja.“

Crvena zvezda seriju nastavlja sa jasnom namerom da sezonu završi sa tri trofeja u vitrinama, fokusirajući se na održavanje forme pred odlučujuće bitke u domaćem i regionalnom šampionatu.

Autor: D.S.