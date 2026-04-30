PARTIZAN KREĆE U ODBRANU TROFEJA! Kvota na pobedu crno-belih je mizerna! Užičani nemaju šta da traže u Areni?

Košarkaši Partizana su domaćini Slobodi iz Užica u prvoj utakmici četvrtfinala Košarkaške Lige Srbije.

Prva utakmica je na programu u četvrtak od 18.30 časova u Beogradskoj areni, a revanš će biti odigran u Užicu 2. maja.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu "TV Arena sport Premium 1", dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Crno-beli su apsolutni favoriti prema kladionicama, te je kvota na pobedu Partizana 1.05, dok se trijumf Slobode plaća koeficijentom 15.00.

Trener Partizana, koji brani titulu, Đoan Penjaroja je odabrao sa kojim igračima će napasti titulu prvaka Srbije, a morao je da precrta četvoricu stranaca.

Biće ovo prva utakmica Partizana još od 19. aprila kada su crno-beli u poslednjem kolu ABA lige pobedili Crvenu zvezdu.

Autor: D.Bošković