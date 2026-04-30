STRAVIČAN PODATAK ŠOKIRAO LJUBITELJE FUDBALA: Kilijan Mbape na pragu crnog rekorda

Prelazak Kilijana Mbapea iz Pari Sen Žermena u Real trebao je da označi novu eru dominacije madridskog kluba.

Umesto toga, Real je u dve sezone stigao do dva trofeja, i to ne ona najbitnija. Madriđani su prošle sezone osvojili UEFA Super kup i FIFA Internacionalni kup. Ove sezone će, po svemu sudeći, ostati bez trofeja.

Možda i više od toga čelnike i navijače madridskog kluba, neprijatno je iznenadio jedan drugi podatak.

Za sedam godina u Pari Sen Žermenu, Kilijan Mbape je imao ukupno 14 povreda. Međutim, za manje od dve sezone u Realu Francuz je imao čak 13 povreda!

Fudbalski klub Real Madrid potvrdio je danas da je napadač Kilijan Mbape povredio mišić butine leve noge na meču protiv Betisa, što dovodi u pitanje njegovo učešće u klasiku španske lige protiv Barselone za dve nedelje.

Iako nijedna od tih povreda nije bila ozbiljnije prirode niti je dugoročno ugrozila njegovu karijeru, njihova učestalost otvara pitanje da li se njegovo telo teško prilagođava novim zahtevima i tempu koji nosi igranje u španskom fudbalu i za klub poput Reala.

Autor: Iva Besarabić