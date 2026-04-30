ISPLIVAO HIT VIDEO! Pogledajte šta je radio trener Atletika dok je sudija 14 puta gledao VAR snimak u polufinalu Lige šampiona (VIDEO)

Atletiko Madrid je odigrao utakmicu bez pobednika kao domaćin protiv Arsenala. Finalista Lige šampiona biće odlučen u revanšu.

Očekivano, nije bilo puno golova, a mreže su se zatresle dva puta nakon udarca sa bele tačke.

Sudija Dani Makeli je i treći put dosudio jedanaesterac i to za Arsenal u 78. minutu, ali je nakon poziva iz VAR sobe otišao da pregleda snimak.

Kako navode svetski mediji, Holanđanin je tačno 14 puta pregledao spornu situaciju, pre nego što je odlučio da poništi odluku.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako je Dijego Simeone čekao da Makeli prelomi.

Pogledajte snimak koji je izazvao brojne reakcije:

The agonising wait for Arsenal’s ‘second’ penalty that was eventually rescinded - perhaps due to Atletico boss Diego Simone’s histrionics…? pic.twitter.com/60QG0MDrrL — Layth (@laythy29) 29. април 2026.

Autor: Iva Besarabić