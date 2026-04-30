SRBIN NASTAVIO SA DOMINACIJOM! Evroliga se oglasila - Milutinov je MVP!

Košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov najkorisniji je igrač (MVP) prvih utakmica plej-ofa Evrolige.

Informaciju o uspehu srpskog centra je objavila Evroliga.

Olimpijakos je pobedio na svom terenu Monako rezultatom 91:70 i tako poveo u toj plej-of seriji, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo reprezentativac Srbije.

Nikola Milutinov je ostvario dabl-dabl učinak sa 13 poena i deset skokova, što mu je donelo indeks korisnosti 25.

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Den Oturu imao je indeks korisnosti 38, a Majk Džejms iz Monaka 30, ali su njihovi timovi poraženi u prvim mečevima četvrtfinala Evrolige.

Autor: D.Bošković