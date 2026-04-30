TRAGEDIJA: Poznata sportistkinja poginula pred očima muža

Foto: Unsplash.com

Džordži Kembel (36), zvezda britanskog jahanja, nastradala je nakon teškog pada na prestižnom događaju „Bicton International Horse Trials“ u Devonu.

Do nesreće je došlo poslednjeg dana nadmetanja, dok je jahala svog iskusnog konja Global Kvesta.

Prema dostupnim informacijama, konj težak oko 610 kilograma nije uspeo da savlada prepreku od balvana, što je izazvalo kobni „rotacioni pad“.

Stručnjaci navode da je životinja pokušala da napravi dodatni korak pre ulaska u vodu, ali je pritom grudima i prednjim nogama udarila u prepreku.

Usled sile kretanja, konj se prevrnuo u vazduhu i pao na leđa, direktno preko jahačice.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

TRAGEDIJA: Poznata sportistkinja POGINULA u stravičnoj nesreći!

Hronika

Žena pala sa traktora i poginula na licu mesta pred očima muža i sina: Teška tragedija kod Boljevca

Region

Tragedija u Banovićima: Žena pala s balkona i poginula

Hronika

'ČUO SAM JAK TRESAK, A ZATIM VIDEO STRAŠNU SCENU' Tinejdžerka (18) pala sa solitera u Nišu i poginula na licu mesta: Očevici opisali kako je izgledao

Ostali sportovi

HOROR! Sportistkinja (19) završila u komi posle nokauta: Iza svega stoji poznati Jutjuber

Ostali sportovi

Tragedija: Sportistkinja (24) poginula u saobraćajnoj nesreći