JAČANJE SPORTSKIH VEZA: Dejan Tomašević u prvoj zvaničnoj poseti Crnogorskom olimpijskom komitetu

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dejan Tomašević, boravio je u prvoj zvaničnoj poseti Crnogorskom olimpijskom komitetu (COK), gde ga je primio predsednik COK-a, Dušan Simonović. Sastanku su prisustvovali i član Upravnog odbora OKS, Adnan Bajramović, kao i zamenica generalnog sekretara COK-a, Maja Peković.

Tokom razgovora je naglašeno da dve organizacije povezuju gotovo dve decenije uspešne saradnje, zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i razumevanju uloge olimpijskih komiteta u razvoju sporta.

Ključne tačke buduće saradnje:

Jačanje odnosa: Predsednici su se saglasili da postoji prostor za dalje unapređenje odnosa kroz razmenu znanja i iskustava.

Zajednički razvoj: Planirano je podizanje kapaciteta i razvoj programa od zajedničkog interesa.

Međunarodni nivo: Najavljena je čvršća saradnja na regionalnom i međunarodnom nivou.

Podrška sportistima: Oba komiteta će nastaviti da se međusobno podržavaju u pitanjima značajnim za olimpijski pokret, sportiste i sportske organizacije.

Na sastanku je iskazana spremnost da se dosadašnja dobra saradnja pretoči u konkretne inicijative u narednom periodu.

Autor: D.S.