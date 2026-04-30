STANKOVIĆ NAKON PLASMANA U FINALE: Drugo poluvreme je primer, ovakve utakmice daju jasne odgovore

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izrazio je pomešana osećanja nakon pobede nad Jedinstvom iz Uba rezultatom 2:1, kojom su se crveno-beli plasirali u finale Kupa Srbije.

Iako je čestitao svojim igračima na postignutom uspehu, Stanković je otvoreno govorio o energetskim padovima i problemima sa motivacijom koji prate ekipu u poslednja dva meseca.

Strateg crveno-belih je istakao da je utakmica počela onako kako je planirano, ali je potom usledio neshvatljiv pad energije na terenu. Prema njegovim rečima, upravo su ovakvi susreti ključni za stručni štab jer daju jasne odgovore na pitanje ko od igrača može da izdrži pritisak, a ko ne. Stanković je posebno pohvalio nastup u drugom poluvremenu, naglasivši da je to model po kojem Zvezda treba da izgleda, uprkos crvenom kartonu koji je pripisan „maloj neopreznosti“ igrača ili sudijskoj proceni.

Pored analize sopstvenog tima, Stanković je iskoristio priliku da uputi čestitke protivniku na hrabroj igri, kao i braći Matić na njihovom doprinosu razvoju mladih fudbalera u Ubu. On je Jedinstvu poželeo uspeh u daljem radu, ističući žrtvu koju podnose kako bi ovi momci napredovali.

Crvenu zvezdu u borbi za trofej očekuje treće uzastopno finale protiv Vojvodine, što je Stanković okarakterisao kao svojevrsni „klasik“. Ipak, pre priprema za taj odlučujući meč, ekipu očekuje prvenstveni duel protiv Čukaričkog, nakon čega će fokus biti isključivo na finalu koje, prema trenerovim rečima, zahteva maksimalan energetski nivo od prvog do poslednjeg minuta.



Autor: D.S.