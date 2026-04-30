ZVEZDA PREKO UBA DO FINALA KUPA: Stanković traži 'klik', zakazan novi okršaj sa Vojvodinom

Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su učešće u finalu Kupa Srbije nakon što su na gostovanju savladali ekipu Jedinstva iz Uba rezultatom 2:1 (1:1). Crveno-beli će se tako 13. maja u Loznici boriti za svoj šesti uzastopni trofej u ovom takmičenju.

Tok meča i strelci

Utakmica na Ubu donela je rezultatsku neizvesnost do samog kraja:

Rano vođstvo: Zvezda je povela već u sedmom minutu golom Frenklina Učene.

Izjednačenje: Domaćin se vratio u igru pred kraj prvog poluvremena, kada je Nikola Paunović u 43. minutu zatresao mrežu gostiju.

Pobeda: Konačan rezultat i plasman u finale postavio je Bruno Duarte pogotkom u 67. minutu.

Crveni karton: Meč je obeležilo i isključenje (crveni karton) igrača Badža, što je trener Stanković opisao kao malu neopreznost ili procenu sudije.

Stanković: „Ovakve utakmice daju odgovore“

Trener Dejan Stanković bio je delimično zadovoljan nakon meča, istakavši da se ekipa bori sa motivacijom i energijom već skoro dva meseca.

„Drugo poluvreme je pokazalo kako Crvena zvezda treba da izgleda. Moramo energetski da budemo na nivou svih 90 minuta, a ne da nestanemo sa terena, što nam se desilo nakon dobrog otvaranja“, izjavio je Stanković.

On je takođe uputio čestitke braći Matić na svemu što rade za klub iz Uba i hrabrosti njihove mlade ekipe.

Finale u Loznici: Treći uzastopni duel sa Vojvodinom

Crvena zvezda će u finalu, treću godinu zaredom, igrati protiv Vojvodine, koja je u svom polufinalu eliminisala Grafičar. Stanković je ovaj duel nazvao „klasikom“ i naglasio da se za trofej mora igrati maksimalno od prvog do poslednjeg minuta. Finalni susret zakazan je za 13. maj u Loznici.

Autor: D.S.