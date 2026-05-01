JOKIĆ U SCENI KOJA JE BACILA PLANETU U NEVERICU! Vodio rat sa igračima Minesote, ulazio u sukobe, doživeo bolan poraz, a onda - OVO! (VIDEO)

Nikola Jokić pokazao je kakav je sportista na kraju plej-of serije protiv Minesote.
Šamar od kog će dugo brideti obrazi svima u Denveru doživeli su igrači Nagetsa.
Bolan poraz od desetkovane Minesote u meču broj šest plej-of serije (110:98) označio je i kraj sezone za Nikolu Jokića i ekipu.
Timbervulvsi su stigli do 4:2 u pobedama, a Jokić nije mogao sve sam, te je Denver više nego zasluženo eliminisan.
Ovu seriju obeležila je velika tenzija, sukobi i okršaji na terenu, a u centru pažnje skoro uvek bili su Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels. Zbog toga je scena sa kraja šestog meča bacila planetu u nevericu. Naime, Mekdenijels je prišao Jokiću, a Srbin je pokazao kakav je sportista, pružio je ruku rivalu, čestitao mu, pa su se košarkaši čak i zagrlili.
Here's the friendly postgame scene between the Nuggets and Timberwolves beginning with Jokic and McDaniels — Anthony Slater (@anthonyVslater) 01. мај 2026.
Kasnije je Jokiću prišao i Džulijus Rendl sa kojim je takođe Nikola vodio rat, a Srbin je i njemu čestitao. Pogledajte kako je sve to izgledalo...
Gospodski potez Nikole Jokića oduševio je javnost, a Srbin je pokazao veličinu i u bolnom porazu.
Autor: A.A.