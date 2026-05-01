ŠOK U NBA: Denver i Jokić ispali iz plej-ofa! Minesota ih deklasirala i bez glavnih zvezda

Košarkaši Denvera završili su učešće u plej-ofu NBA lige, pošto su u šestoj utakmici poraženi od Minesote rezultatom 112:98. Minesota je sa ukupnih 4:2 u seriji prošla u polufinale Zapadne konferencije.

Nagetsima nije pomogao ni Jokić

Iako je Nikola Jokić odigrao još jednu vrhunsku partiju, to nije bilo dovoljno da se zaustavi Minesota. Srpski centar je bio na korak od tripl-dabla:

- 29 poena (šut iz igre 11/19)

- 10 asistencija

- 9 skokova

Pored Jokića, u timu Denvera istakao se Kameron Džonson sa 27 poena, dok je Džamal Marej potpuno zakazao sa samo 12 poena i katastrofalnim šutom (4/17).

Minesota desetkovana, ali prejaka

Neverovatan je podatak da je Minesota slavila bez povređenih prva dva imena tima, Entonija Edvardsa i Dontea Divinčenca. Do pobede su ih vodili:

- Džejden Mekdenijels: 32 poena

- Terens Šenon: 24 poena

- Rudi Gober: 10 poena, 13 skokova i 8 asistencija

Minesota će u polufinalu Zapada igrati protiv San Antonio Sparsa.

Autor: D.S.