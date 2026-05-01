AKTUELNO

Ostali sportovi

Ide u peto Masters finale zaredom: Siner ubedljiv protiv Artura Fisa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Adam Hunger

Italijanski teniser Janik Siner, prvi na ATP listi, plasirao se u finale Mastersa u Madridu, pošto je danas savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao manje od sat, a Sineru je upisao 27. pobedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.

Ujedno se plasirao u peto Masters finale zaredom, što su prethodno uspeli da urade samo još Đoković i Nadal.

Uz to, sada ima 22 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.

Rival u finalu biće mu pobednik duela Aleksandar Bloks (Belgija) - Aleksandar Zverev (Nemačka).

Direktor centra za penjanje optužen za smrt OCA 3 DECE: Nesrećni muškarac satima bio zaglavljen u pećini

Autor: Marija Radić

#Artur Fis

#Madrid

#Turnir

#masters

#rekord

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SINER NASTAVLJA POHOD KA NOVOJ MASTERS TITULI: Italijan u polufinalu Madrida

Ostali sportovi

DOMINACIJA ITALIJANA: Siner se lako plasirao u finale mastersa u Parizu

Ostali sportovi

SINER NEMILOSRDAN! Italijan dominantno do osmine finala Monte Karla

Ostali sportovi

Siner dobio zvižduke, pa prošao u drugo kolo US Opena

Ostali sportovi

KRAJ NEVEROVATNE SERIJE! Siner prošao u četvrtfinale Monte Karla, ali je prekinuo čudesan niz kakav tenis nije video

Ostali sportovi

Peta titula u sezoni: Maestralni Siner osvojio Masters u Sinsinatiju i najavio POHOD NA TITULU u Njujorku