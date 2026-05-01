Haos u Čajetini! Kalinić pesnicom udario igrača Zlatibora, evo šta se tačno desilo

Košarkaši Zlatibora u okviru drugog meča polufinala Superlige Srbije u košarci igraju protiv Crvene zvezde, koja ima i meč loptu. Međutim, na samom kraju treće deonice je došlo do velike tuče gde je glavni akter bio Nikola Kalinić.

U jednom momentu su se Matej Čibej i Nikola Kalinić našli u duelu, pa su pali zajedno. Kalinić ga je potom obuhvatio nogama i nije mu dao da ustane, nakon čega je ovaj košarkaš pao preko Kalinića, a on ga je okrenuo i udario pesnicom.

To se jasno moglo videti, nakon čega su dotrčali i ostali igrači.

Došlo je do opšte tuče na terenu, u kojoj su učestvovali i igrači, ali i stručni štabovi.

Sudije su odmah prekinule igru i morale su da reaguju. Oni su odlučili da isključe i Kalinića i Davidovca i Izundua iz Crvene zvezde, koji su bili glavni akter.

Autor: Marija Radić