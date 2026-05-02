Umro Aleks Zanardi!

Legendarni Aleks Zanardi umro je u 59. godini. Simbol snage i ponovnog rađanja, Zanardi je prošao put od Formule 1, preko Paraolimpijskih igara, pa sve do strašnih tragedija, postavši istinska ikona svetskog sporta. Važio je za simbol odlučnosti i nesalomivog duha.

Zanardi je karijeru počeo u Formuli 1 i CART seriji, pre nego što ga je u užasnoj nesreći izgubio obe noge.

Ipak, upravo tada je počeo njegov neverovatni “drugi život”. Postao je paraolimpijac i osvojio četiri zlatne medalje na Igrama, uz 12 titula svetskog šampiona u parabiciklizmu (handbike). Nakon nove teške saobraćajne nesreće, povukao se iz javnosti, sve do današnje vesti o njegovoj smrti.

