Umro legendarni Aleks Zanardi

Legendarni Aleks Zanardi umro je u 59. godini. Simbol snage i ponovnog rađanja, Zanardi je prošao put od Formule 1, preko Paraolimpijskih igara, pa sve do strašnih tragedija, postavši istinska ikona svetskog sporta. Važio je za simbol odlučnosti i nesalomivog duha.

Zanardi je karijeru počeo u Formuli 1 i CART seriji, pre nego što ga je u užasnoj nesreći izgubio obe noge. Ipak, upravo tada je počeo njegov neverovatni “drugi život”. Postao je paraolimpijac i osvojio četiri zlatne medalje na Igrama, uz 12 titula svetskog šampiona u parabiciklizmu (handbike). Nakon nove teške saobraćajne nesreće, povukao se iz javnosti, sve do današnje vesti o njegovoj smrti.

Zanardi, rođen u Bolonji, rano je pokazao talenat za automobilizam, koji je razvio kroz karting, a potom ga odveo do viših kategorija. Posle uspeha u Formuli 3000, stigao je i do Formule 1, gde je tokom devedesetih vozio za timove Džordan, Minardi, Lotus i Vilijams. Iako nije ostvario zapažen kontinuitet rezultata u najjačem šampionatu, karijeru je uspešno nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Prelaskom u CART seriju, Zanardi je dostigao vrhunac, ostvario niz pobeda i stekao status jednog od najprepoznatljivijih vozača tog takmičenja. Posebno se pamti njegovo preticanje na stazi Laguna Seka, koje je ostalo deo istorije auto-moto sporta.

Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2001. godine, kada je doživeo tešku nesreću na stazi u Nemačkoj, nakon koje je ostao bez obe noge. Uprkos tome, uspeo je da se vrati takmičenjima uz pomoć proteza, a potom i da započne novu sportsku karijeru. Najveće uspehe u drugoj fazi života ostvario je u paraciklizmu, gde je kao takmičar u handbajku osvojio četiri zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama i čak 12 titula svetskog prvaka. Time je postao jedan od najuspešnijih sportista u istoriji ove discipline.

Zanardi je bio aktivan i van sporta, učestvujući u razvoju tehnologija za osobe sa invaliditetom, kao i u humanitarnim projektima i javnim nastupima kojima je promovisao upornost i prevazilaženje prepreka. Njegov život dodatno je obeležen još jednom teškom saobraćajnom nesrećom 2020. godine u Italiji, posle koje se povukao iz javnosti. Nakon dugotrajnog oporavka, ostatak vremena proveo je uz porodicu. Smrt Aleksa Zanardija označila je kraj jedne izuzetne sportske i životne priče, koja je ostavila snažan trag širom sveta.

Autor: A.A.