ZVEREV BRUTALNO ISKREN PRED FINALE: Ni veštačka inteligencija mi ne može pomoći da pobedim Sinera!

Nemački teniser Aleksandar Zverev izneo je svoja očekivanja pred finalni okršaj sa Janikom Sinerom u Madridu.

Nemac je otrkio da koristi naprednu tehnologiju u pripremi svojih mečeva.

"Kao i mnogi drugi, gledam statistiku pre mečeva. Ali tenis je i sport osećaja. Protiv Janika, Karlosa ili najboljih igrača, nijedan meč nije isti. Uvek se prilagođavamo i tražimo način da pobedimo jedni druge", rekao je Zverev.

"Igrači imaju mane i vrline, ali na kraju najbolji pobeđuju. U ovom trenutku to je Janik. Čak i uz veštačku inteligenciju i sve podatke koje imamo o njemu, ja i dalje ne mogu da ga pobedim. AI može da pomogne do određene mere, ali ne pravi čuda", poručio je Nemac.

