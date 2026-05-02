'Grobari' u panici: Grci pišu da Kalates napušta Partizan i da je ovo njegov novi klub

Košarkaš Partizana Nik Kalates blizu je prelaska u PAOK, koji mu prema navodima medija nudi dvogodišnji ugovor, dok mu saradnja sa crno-belima ističe.

Iskusni plejmejker stigao je tokom sezone kao zamena za povređenog Karlika Džonsa i bio deo rotacije u završnici evroligaškog dela takmičenja.

Partizan je ranije ostao bez šanse za plasman u plej-in, pa je fokus preusmeren na završnice regionalnog i domaćeg prvenstva, dok se paralelno otvaraju pitanja oko sastava za narednu sezonu.

Nik Kalates je u Evroligi beležio prosečno 4,3 poena, 2,5 skokova i 4,2 asistencije, a njegova uloga bila je vezana za organizaciju igre i kontrolu ritma. Tokom boravka u timu koristio se kao opcija na poziciji plejmejkera u odsustvu prvog izbora.

Prema informacijama iz Grčke, PAOK radi na formiranju sastava za narednu sezonu i vidi Kalatesa kao jedno od rešenja na poziciji organizatora igre.

Klub iz Soluna već je najavio projekat sa novim stručnim štabom, a kao deo tog plana pominje se i angažovanje iskusnih igrača.

Navodi ukazuju da je ponuđen ugovor na dve godine, što bi značilo i nastavak karijere u grčkom prvenstvu za plejmejkera koji ima 37 godina. Očekuje se da u narednom periodu bude poznato da li će doći do realizacije transfera.

Partizan u međuvremenu nastavlja sezonu u ABA ligi i domaćem prvenstvu, dok bi eventualni odlazak Kalatesa otvorio prostor za promene u organizaciji igre u narednom ciklusu.

Autor: A.A.