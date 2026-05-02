POZNATA KAZNA I ZA EBUKU IZUNDUA ZBOG TUČE PROTIV ZLATIBORA: Ovako je sankcionisan centar Crvene zvezde

Tuča na utakmici četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde dobila je svoj epilog dan kasnije.

Krilo Zvezde Nikola Kalinić prošao je najteže kada je reč o kazni, a sankcionisani su još i Ebuka Izundu kao i Dejan Davidovac.

Kaliniću je izrečena je kazna od dve utakmice suspenzije, kao i da plati iznos od 840.000 dinara.

Izundu i Davidovac moraće da plate iznos od 120.000 dinara, dok je klub kažnjen zbog tehničke greške sa simboličnom sumom od 8.400 dinara.

U taboru Zlatibor sankcije su izrečene Mateju Čibeju, Stefanu Saviću i Terensu Hanteru Vilfridu, koji su kažnjeni sa po 120.000 dinara.

Majsotrica između crveno-belih i Zlatibora igra se sutra od 19 časova u Pioniru.

Autor: Iva Besarabić