NEBOJŠA ĆOVIĆ ZAGRMEO POSLE SUKOBA U ČAJETINI: Vidim da se taj incident poredi sa uličnim i kafanskim tučama - Evo šta je rekao o Nikoli Kaliniću

Izvor: Pink.rs/Kurir

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović osvrnuo se na fizički sukob igrača oba tima - na utakmici četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde.

On je istakao da ne može da brani Nikolu Kalinića zbog njegovog ponašanja protiv Zlatibora:

- Što se tiče ponašanja... neću da minimiziram to što se desilo, jako je ružno, ali nije prvi put. Imali smo mnogo gore i veće skandale. Time ne branim Kalinića, nedopustivo je da to uradi igrač njegovog iskustva, uz sva razumevanja da mi i oni pored terna imamo privatne probleme.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije dodaje da su izrečene sankcije, a pomenuo je i sudije sa ovog meča.

- Izrečene su sankcije, kazna od sedam hiljada evra. Ne vidim da se to koristi u međusobne obračune, čak vidim da se taj incident poredi sa uličnim i kafanskim tučama, vidim da komesar za sudije nije dobro delegirao sudije, a delegirao je jednog od najiskusnijih - Jovčića i dvojicu mlađih koji su kvalifikovani za takvu utakmicu. Pravo da vam kažem, takve utakmice se dobijaju čvrstom odbranom, motivacijom. Zvezda nije bila koncentrisana, a kad je poželela da igra, onda to ne ide - istakao je Čović u emisiji "Sportlina".

