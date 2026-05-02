EVO GDE NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA KARIJERU SLEDEĆE SEZONE POSLE KRAHA SA NAGETSIMA U PLEJ-OFU! Ponuda teška preko 200 MILIONA dolara je na stolu

Nikola Jokić ostaće lider Denver Nagetsa i u narednim godinama, pošto se očekuje da srpski centar tokom leta potpiše novi višegodišnji ugovor sa klubom, preneli su američki mediji.

Jokić ovog leta ima mogućnost da potpiše četvorogodišnji ugovor vredan 278 miliona dolara, čime bi dodatno potvrdio posvećenost franšizi iz Kolorada.

Posle eliminacije Denvera u prvoj rundi plej-ofa, Jokić je otvoreno priznao da tim trenutno nije na nivou borbe za šampionsku titulu, ali iz kluba stižu jasne poruke da ne postoji bojazan oko njegove budućnosti.

NBA insajder Šems Čaranija istakao je da u Denveru veruju Jokiću, koji je, kako navodi, jasno stavio do znanja da želi da ostane i da nema nameru da traži novu sredinu.

- Ovo je tim koji ima mnogo pitanja sada kada se ulazi u period posle sezone. Mogu da vam kažem da Denver Nagetsi, počevši od rukovodilaca kluba, pa sve do same organizacione strukture veruju Nikoli Jokiću na reč. On želi da bude tamo", rekao je poznati NBA insajder i novinar ESPN-a Šems Čaranija u emisiji kod Stivena Smita.

- Ovo nije situacija u kojoj on priča o potencijalnom odlasku ili traženju nekog drugog mesta ili da postavlja uslove. On je tu sa rečima "Ovde sam, šta god da se desi, ponovo potpisujem ugovor. To je pravi pristup, ali biće promena u Denveru. Ne znam tačno koliko, ali biće promena - dodao je Čaranija.

Pred Denverom je leto u kome će tim pretpreti ozbiljne promene nakon kraha u plej-ofu i ispadanja od Minesote.

Autor: Iva Besarabić