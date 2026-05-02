PARTIZAN ČUVA DRUGO MESTO: Dragojević i Ugrešić srušili Novi Pazar u Humskoj

Fudbaleri Partizana slavili su nad Novim Pazarom sa 2:1 (2:0) u meču četvrtog kola plej-ofa Super lige Srbije.
Golove za crno-bele postigli su Vanja Dragojević u 23. minutu i Ognjen Ugrešić u 45. minutu, dok je kod gostiju precizan bio Ahmed Hadžimujović u 78. minutu.
TOK MEČA:
90+4. minut - Kraj meča!
PARTIZAN - NOVI PAZAR 2:1 (2:0)
90. minut - Nadoknada
Igraće se još četiri minuta.
86. minut - Gol Pazara iz ofsajda!
Omoregbe je strelac gola iz ofsajda, u kojem je prethodno bio Davidović.
78. minut - GOL! Novi Pazar zatresao mrežu
Strelac je Ahmed Hadžimujović!
Miletić je iz kornera pogodio vrh peterca, a Hadžimujović odlično reagovao.
76. minut - Bez uzbuđenja
Partizan vodi, Novi Pazar pokušava da stigne do pogotka... Meč je ušao u mirniji tok...
65. Sek!
Iznenadna prilika se ukazala Dembi Seku, koji se stvorio pred Samčovićem, ipak promašio je čitav fudbal.
62. minut - Pokušaj Miletića
Probao je Miletić sa više od 20 metara, ali nije bilo tako blizu gola.
60. minut - Vukotić u prilici
Lepo se namestio na strani, opet je gurnuo loptu na desnu nogu i gađao je. Lopta odlazi tik pored stative.
58. minut - Žuti karton
Polter je na grub način prekinuo kontru Novog Pazara i dobio je žuti karton.
49. minut - Prinudna izmena u Partizanu
Povredio se Roganović, umesto njega na teren ide Milovanović.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Izmena kod Novog Pazara: Bob Omoregbe je u igri umesto Skima Togbea.
45+1. minut - Kraj prvog poluvremena!
45. minut - Partizan vodi 2:0
Strelac je Ognjen Ugrešić!
Odbitak u šesnaestercu, vezista Partizan je smirio loptu i levom nogom je poslao u mrežu.
44. minut - Pazar se jedva odbranio
Odbrana Pazara se zbunila, umalo je to iskoristio Ugrešić, ali je Hadžimujović u poslednjem trenutku izbacio loptu u korner.
33. minut - Zamalo 2:0
Đurđević je glavom ubacio pred gol, gde je Milić pokušao takođe glavom, ali je prebacio preko prečke.
31. minut - Pokušaj Pazara
Pokušao je Davidović sa distance, ali nije bilo opasno po gol Partizana.
23. minut - Vodi Partizan!
Strelac je Vanja Dragojević!
Ugešić je odigrao fenomenalan pas za Dragojevića koji je pred golmanom Pazara imao lak posao.
16. minut - Stativa!
Ugrešić je bio blizu! Uspeo je da sačuva loptu posle loše intervencije odbrane Pazara, namestio je poziciju, šutirao, ali je pogodio bližu stativu.
9. minut - Nova prilika za domaćina
Dragojević je izgubio korak na ivici šesnaesterca i odigrao loš pas za Vukotića.
2. minut - Prva šansa za Partizan
Dragojević je izblokiran u poslednjem trenutku.
Meč je počeo!
Sudija Lazar Lukić označio je početak meča.
Sastavi
Partizan: Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter.
Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić - Alić, Togbe - Sadi, Camaj, Davidović - Kocebue.
Partizan nema pravo na kiks
Fudbaleri Partizana pred sobom imaju jako važan meč u okviru plejofa Superlige Srbije. Oni će na svom terenu dočekati Novi Pazar koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović u ovom meču, koji predstavlja 4. kolo plejofa najelitnijeg srpskog takmičenja.
Partizan i Novi Pazar su dva puta igrali ove sezone i oba puta su crno-beli slavili. Prvi put u novembru u Humskoj sa 2:0, a onda u aprilu su slvaili sa 3:2 na gostujućem terenu. Sada je utakmica jako važna za obe ekipe.
Autor: Iva Besarabić