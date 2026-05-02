(UŽIVO) PARTIZAN - NOVI PAZAR: Crno-beli duplirali vođstvo

Fudbaleri Partizana i Novog Pazara igraju meč četvrtog kola plej-ofa Super lige Srbije.

TOK MEČA:

58. minut - Žuti karton

Polter je na grub način prekinuo kontru Novog Pazara i dobio je žuti karton.

49. minut - Prinudna izmena u Partizanu

Povredio se Roganović, umesto njega na teren ide Milovanović.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Izmena kod Novog Pazara: Bob Omoregbe je u igri umesto Skima Togbea.

45+1. minut - Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Partizan vodi 2:0

Strelac je Ognjen Ugrešić!

Odbitak u šesnaestercu, vezista Partizan je smirio loptu i levom nogom je poslao u mrežu.

44. minut - Pazar se jedva odbranio

Odbrana Pazara se zbunila, umalo je to iskoristio Ugrešić, ali je Hadžimujović u poslednjem trenutku izbacio loptu u korner.

33. minut - Zamalo 2:0

Đurđević je glavom ubacio pred gol, gde je Milić pokušao takođe glavom, ali je prebacio preko prečke.

31. minut - Pokušaj Pazara

Pokušao je Davidović sa distance, ali nije bilo opasno po gol Partizana.

23. minut - Vodi Partizan!

Strelac je Vanja Dragojević!

Ugešić je odigrao fenomenalan pas za Dragojevića koji je pred golmanom Pazara imao lak posao.

16. minut - Stativa!

Ugrešić je bio blizu! Uspeo je da sačuva loptu posle loše intervencije odbrane Pazara, namestio je poziciju, šutirao, ali je pogodio bližu stativu.

9. minut - Nova prilika za domaćina

Dragojević je izgubio korak na ivici šesnaesterca i odigrao loš pas za Vukotića.

2. minut - Prva šansa za Partizan

Dragojević je izblokiran u poslednjem trenutku.

Meč je počeo!

Sudija Lazar Lukić označio je početak meča.

Sastavi

Partizan: Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter.

Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić - Alić, Togbe - Sadi, Camaj, Davidović - Kocebue.

Partizan nema pravo na kiks

Fudbaleri Partizana pred sobom imaju jako važan meč u okviru plejofa Superlige Srbije. Oni će na svom terenu dočekati Novi Pazar koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović u ovom meču, koji predstavlja 4. kolo plejofa najelitnijeg srpskog takmičenja.

Partizan i Novi Pazar su dva puta igrali ove sezone i oba puta su crno-beli slavili. Prvi put u novembru u Humskoj sa 2:0, a onda u aprilu su slvaili sa 3:2 na gostujućem terenu. Sada je utakmica jako važna za obe ekipe.

Autor: Iva Besarabić