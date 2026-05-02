SRPSKI TRENER PREMINUO NAKON DUGE BOLESTI: Košarka je bila njegova velika strast

Istaknutni srpski košarkaški radnik Dragan Arsić, preminuo je u 61. godini posle duge bolesti.

Radi se o čoveku koji je svoj profesionalni, ali i životni put u potpunosti posvetio KK Zdravlje iz Leskovca, gde je praktično bio sve.

Arsić je prvo kao igrač ostavio značajan trag u ovom klubu, a onda je posle igračke karijere i kao trener radio u istom timu. U više navrata je bio deo stručnog štaba, kako u ulozi glavno, ali tako i pomoćnog trenera, neretko radeći s timom u najizazovnijim periodima.

Takođe, on je bio i jako važan za rad sa mlađim kategorijama, ali i kroz angažman u upravljački strukturama kluba. Ono što je sigurno jeste i to da će ga kolege i prijatelji pamtiti kao stručnjaka sa izuzetnim osećajem za vođenje utakmice, ali i pravovremene reakcije sa klupe.

Nikad niko nije imao pridiku na njegov rad i odnos sa drugim kolegama. Iza Dragana Arsića ostaju žena, dve ćerke i unučići.

Sahrana će se održati 3. maja u 11 časova i 30 minuta na Špitaljskom groblju.

Autor: Iva Besarabić