STRAHOTA U SRBIJI: Golman doživeo infarkt usred meča, preminuo na putu ka bolnici

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Nikola Jovanović, golman Fudbalskog kluba Čitluk, preminuo je u 43. godini, nakon što je doživeo srčani udar na utakmici protiv Gornjeg Stepoša.

Fudbalski savez rasinskog okruga je putem društvenih mreža potvrdio tužnu vest.

Danas je tokom prvenstvenog susreta Prve okružne lige Rasinskog okruga između FK Gornji Stepoš i FK Čitluk došlo do tragičnog događaja. Iskusni čuvar mreže, Nikola Jovanović, doživeo je srčani udar tokom meča i preminuo na putu ka bolnici u svojoj 43. godini. Jovanović je bio prepoznatljivo ime u regionalnom fudbalu, a tokom dugogodišnje karijere istakao se nastupima za FK Ribnik, FK Fud i FK Čitluk. Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za njegovu porodicu, saigrače i sve ljubitelje fudbala u Rasinskom okrugu. Neka mu je večna slava.

Autor: Iva Besarabić

