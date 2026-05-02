AKTUELNO

Fudbal

OGLASIO SE BLAGOJEVIĆ POSLE VAŽNE POBEDE: Partizan srušio Novi Pazar u Humskoj

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Trener PartizanaSrđan Blagojević izneo je utiske posle trijumfa nad Novim Pazarom.

Crno-beli su u Humskoj savladali Pazarce rezultatom 2:1.

- Emocije su velike. Osećali smo pritisak, potrebu, želju i strast posle derbija pokažemo da nismo pali, da imamo mentalnu snagu i da nastavimo dalje da se borimo za drugo mesto. Uspeli smo. Kod primljenog gola nismo dobro reagovali. Utakmica pod kontrolom, imamo 2:0, posed, neke situacije koje ne rešavamo u progresu, onda iz jedne nesmotrenosti primamo gol, strepimo za rezultat i onda normalno proradi adrenalin - rekao je Blagojević.

Autor: Iva Besarabić

