AKTUELNO

Fudbal

'NISMO IGRALI DOBRO I LEPO' Đoan Penjaroja surovo iskren nakon plasmana na fajnal-for

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović ||

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je njegova ekipa, uprkos pobedi, danas imala mnogo problema protiv Slobode i nije bila na željenom nivou.

"Želim da čestitam ekipi Slobode, jer mislim da su odigrali dobru seriju. Igrali su veoma ozbiljno, pametno, borili se i prikazali kvalitetnu košarku. Danas je bila odlična atmosfera, a oni su još jednom odigrali veoma dobro", rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Košarkaši Partizana pobedili su danas u Užicu ekipu Slobode sa 63:55 i plasirali se na fajnal-for Superlige Srbije.

"Mi smo imali mnogo problema da nametnemo našu igru, posebno u pojedinim trenucima utakmice. Postigli smo samo 63 poena i imali mali broj asistencija, što jasno govori da nismo bili na željenom nivou", rekao je trener Partizana.

Košarkaš Partizana Mario Nakić kazao je da je meč u Užicu bio jako težak.

"Svaka čast momcima iz Slobode, dali su sve od sebe, igrali čvrsto i imali jasne ideje u napadu. Bili su bez straha, napadali nas, igrali agresivno i čvrsto u odbrani, tako da zaista zaslužuju čestitke za ovu utakmicu", rekao je Nakić.

"Što se nas tiče, plasirali smo se na fajnal-for i znamo da nas tamo očekuju još teže utakmice. Moramo da razmišljamo o tome kako da bolje uđemo u meč, jer smo i večeras, ali i u Areni, pred našim navijačima, počeli pomalo mlako. Ipak, takav je deo sezone, igramo ovo takmičenje u nešto drugačijem rosteru, ali verujem da ćemo, kada dođe vreme za fajnal-for, biti spremni", dodao je on.

Fajnal-for Superlige Srbije igraće se u Nišu od 29. do 31. maja.

Autor: Iva Besarabić

#KK Partizan

#Trener

#Utakmica

#ekipa

#Đoan Penjaroja

POVEZANE VESTI

Košarka

'POTREBNO JE DA...' Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan protiv Cedevita Olimpije

Košarka

'IGRAMO SVE BOLJE' Đoan Penjaroja pred Makabi najavljuje još bolji Partizan!

Košarka

'OČEKUJE NAS TEŽA UTAKMICA NEGO U SARAJEVU' Đoan Penjaroja poziva na oprez pred meč Partizana i Bosne

Košarka

Penjaroja: Bilo je veoma emotivno zbog počasti Vujoševiću, Žalgiris zaslužio pobedu

Košarka

Penjaroja posle pobede Partizana u Ljubljani: Igračima sam na poluvremenu rekao...

Košarka

'ČVRST I ZAHTEVAN MEČ, MORAMO DA ODGOVORIMO!' Penjaroja najavio zahtevno gostovanje Partizana