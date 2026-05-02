'NISMO IGRALI DOBRO I LEPO' Đoan Penjaroja surovo iskren nakon plasmana na fajnal-for

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je njegova ekipa, uprkos pobedi, danas imala mnogo problema protiv Slobode i nije bila na željenom nivou.

"Želim da čestitam ekipi Slobode, jer mislim da su odigrali dobru seriju. Igrali su veoma ozbiljno, pametno, borili se i prikazali kvalitetnu košarku. Danas je bila odlična atmosfera, a oni su još jednom odigrali veoma dobro", rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Košarkaši Partizana pobedili su danas u Užicu ekipu Slobode sa 63:55 i plasirali se na fajnal-for Superlige Srbije.

"Mi smo imali mnogo problema da nametnemo našu igru, posebno u pojedinim trenucima utakmice. Postigli smo samo 63 poena i imali mali broj asistencija, što jasno govori da nismo bili na željenom nivou", rekao je trener Partizana.

Košarkaš Partizana Mario Nakić kazao je da je meč u Užicu bio jako težak.

"Svaka čast momcima iz Slobode, dali su sve od sebe, igrali čvrsto i imali jasne ideje u napadu. Bili su bez straha, napadali nas, igrali agresivno i čvrsto u odbrani, tako da zaista zaslužuju čestitke za ovu utakmicu", rekao je Nakić.

"Što se nas tiče, plasirali smo se na fajnal-for i znamo da nas tamo očekuju još teže utakmice. Moramo da razmišljamo o tome kako da bolje uđemo u meč, jer smo i večeras, ali i u Areni, pred našim navijačima, počeli pomalo mlako. Ipak, takav je deo sezone, igramo ovo takmičenje u nešto drugačijem rosteru, ali verujem da ćemo, kada dođe vreme za fajnal-for, biti spremni", dodao je on.

Fajnal-for Superlige Srbije igraće se u Nišu od 29. do 31. maja.

Autor: Iva Besarabić