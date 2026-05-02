Tijana Bošković napravila EPSKO ČUDO! Vakifbank posle ludnice ide u borbu za TITULU

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Odbojkašice Vakifbanka plasirale su se u finale Lige šampiona posle spektakularnog preokreta protiv Koneljana, slavivši sa 3:2 iako su gubile sa 0:2 u setovima.

Junak velikog trijumfa bila je Tijana Bošković, koja je odigrala vrhunski meč i upisala čak 34 poena, predvodeći tim do jednog od najvećih preokreta u sezoni. Veliku podršku imala je u Marini Markovoj, koja je dodala 31 poen, dok su doprinos dale i Katarina Dangubić i Aleksandra Jegdić.

Italijanski tim imao je sve u svojim rukama, uključujući i četiri meč lopte u trećem setu, ali je Vakifbank uspeo da se izvuče i preokrene tok meča. Taj treći set, završen rezultatom 29:27, bio je prelomni trenutak nakon kojeg je ekipa preuzela kontrolu i stigla do potpunog preokreta.

Tim koji sa klupe predvodi Đovani Gvideti tako je obezbedio mesto u finalu, gde će se boriti za titulu prvaka Evrope. U drugom polufinalu sastaju se Ezačibaši i Skandići, koji će odlučiti o rivalu u borbi za trofej.

Autor: Iva Besarabić

