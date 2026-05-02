HOROR POVREDA JEDNE OD NAJBOLJIH SRPSKIH ODBOJKAŠICA: Svi se hvatali za glave, Tijana Bošković u neverici (VIDEO)

Odbojkašice Vakifbanka igraće u turskom derbiju u finalu Lige šampiona protiv Ezačibašija posle dve pobede u dva taj-brejka. Vakif je na krilima Srpkinja napravio nestvaran preokret protiv dvostrukog vezanog prvaka Koneljana, dok je suparnik u borbi za pehar izbegao istu sudbinu protiv Skandićija.

Tijana Bošković je briljirala sa 34 poena, uključujući odlučujući, a pomoć je imala u vidu Marine Markove sa 31. Sjajnu ulogu imala je i Katarina Dangubić, koja je upisala sedam poena tokom tri seta, ali ona ovaj meč neće pamtiti po dobrom.

Užasno je prilikom smeča pri rezultatu 17:11 u četvrtom setu proklizala Katarina, tom prilikom se dočekala na jednu nogu, a druga joj je ostala iza tela. Svi oko nje su se uhvatili za glavu u neverici.

Dangubić je kratko ležala na parketu u bolovima i potom je izneta sa terena. Najverovatnije se radi o povredi teže prirode, što su same po sebi loše vesti. Probleme će imati selektor Srbije Zoran Terzić tokom leta. Još uvek nema detaljnijih informacija.

Tijana Bošković i saigračice su do kraja odigrale za nju, a Zehra Guneš joj je poslala poruku posle pobede.

- Odavde šaljem svu svoju ljubav Lazi. Dok je igrala veoma dobro, doživela je nesreću. To se u sportu dešava, sada ćemo igrati za nju. Nadam se da ćemo osvojiti pehar i proslaviti ga sa njom - rekao je Zehra Guneš.

Finale je na programu u nedelju od 19 časova.

Autor: Iva Besarabić