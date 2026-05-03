ŽESTOKI UDARI NA NIKOLU JOKIĆA SA SVIH STRANA! Ameri uništavaju Srbina posle šokantne eliminacije Denvera: Da je Lebron, bio bi razapet

Rano ispadanje Denver Nagetsa iz NBA plej-ofa i dalje izaziva burne reakcije u američkoj javnosti, a u centru nove debate ponovo se našao Nikola Jokić.

Tim iz Kolorada eliminisan je u seriji od Minesote rezultatom 4:2, i to uprkos činjenici da su Timbervulvsi tokom plej-ofa imali ozbiljne probleme sa povredama ključnih igrača. Ipak, Minesota je uspela da napravi iznenađenje i izbaci favorizovani Denver, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i analiza u NBA krugovima.

Dok su pojedini hvalili partije Timbervulvsa i posebno isticali doprinos igrača poput Džejdena Mekdenijelsa, fokus američkih medija brzo se prebacio i na to koliko je Jokić odgovoran za eliminaciju svog tima – i da li je reakcija javnosti prema njemu previše blaga.

Upravo tu temu otvorio je poznati američki novinar Den Patrik, koji je u svojoj analizi oštro kritikovao način na koji se tretira srpski centar u poređenju sa drugim NBA superzvezdama.

"Da je ovo bio LeBron, trostruki MVP i šampion, reakcija bi bila potpuno drugačija. Razapinjali bismo ga zbog ovakvog ispadanja“, poručio je Patrik, uz poruku da se od najvećih igrača mora očekivati odgovornost u odlučujućim momentima.

On je dodao da se standardi moraju primenjivati jednako na sve superstare, bez obzira na reputaciju ili prethodne uspehe, ističući da poraz od ekipe koja je imala kadrovske probleme dodatno pojačava kritike.

"Ako ćemo ga smatrati jednim od 10 najboljih igrača svih vremena, onda ga moramo tretirati onako kako tretiramo druge igrače. A to je, proizvodiš li, pobeđuješ li... Timbervulvsi nisu imali svoju spoljnu liniju, nisu imali svoje početne bekove, a ti gubiš. Nema opravdanja".

Sa druge strane, Jokić nije bežao od odgovornosti nakon eliminacije. Srpski as je prihvatio deo krivice za ispadanje i istakao da njegov nivo igre nije bio dovoljan u ključnim trenucima serije, što su primetili i brojni analitičari i navijači.

Ipak, upravo Patrikova izjava otvorila je novu raspravu u NBA javnosti – da li se prema Jokiću primenjuju isti kriterijumi kao prema najvećim imenima lige, ili ipak postoji drugačiji standard kada je u pitanju trostruki MVP iz Srbije.

Tema će, po svemu sudeći, ostati jedna od glavnih posle burnih priča nakon završetka sezone za Denver.

Autor: A.A.