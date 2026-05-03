ODRŽAN 15. MEMORIJALNI TURNIR 'MILOJKA KNEŽEVIĆ'

U selu Bogdanica opština Gornji Milanovac održan je 15 Memorijalni šahovski turnir "Milojka Knežević" posvećeno jedinoj ženi koja je znala da igra šah u selu. Na turniru je učestvovalo 60 šahista i šahistkinja svih uzrasta od 6 do 90 godina.

Turnir je održan OŠ "Ivo Andrić" u Bogdanici, a igralo se 9 kola po ubrzanom sistemu u 2 grupe, omladinci i seniori.

Turnir je posetio predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić koji je pozdravio sve prisutne, zahvalio se što su mu domaćini turnira Pantović Zoran i Knežević Miodrag uputili poziv i omogućili da bude deo ove lepe šahovske priče Jorgić je u svom obraćanju podvukao da je šah igra poput mostova koja spaja ljude za ceo život i da jedino u šahu za istim stolom igraju i dete od 6 godina i senior od 90 godina.

Nakon završetka partija proglašeni su i pobednici u obe konkurencije, a predsednik ŠSS uručio je pehare najboljima.

Kod omladinaca to su Marković Đorđe, Pantović Filip i Matijević Anđela, dok su kod seniora najbolje plasirani Kojović Dragan, Lazović Milomir i Sević Slobodan.

Turnir je sudio Ivan Dimitrijević.

I ovog puta šah je bio povod okupljanja a druzenje je nastavljeno u školi u selu Kamenica gde je prisutne pozdravio i direktor skole Bojan Đurović.

Uz harmoniku, dobro raspoloženje šahisti su ispratili predsednika saveza uz razmenu poklona i dogovor da se na istom mestu vidimo i dogodine.

