AKTUELNO

Fudbal

'KRAJ MOJE KARIJERE SE BLIŽI' Kristijano Ronaldo progovorio o onom što niko ne želi da čuje

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Lee Jin-man ||

Jasno je da Kristijano Ronaldo ide prema završetku karijere.

Portugalac je u februaru proslavio 41. rođendan i, iako je perfektno fizički pripremljen, pred sobom nema još puno sezona.
Nakon pobede Al Nasra protiv Al Ahlija, u utakmici u kojoj je postigao 970. gol u karijeri, Ronaldo je govori o onome što niko ne želi da čuje.

"Kraj moje karijere se bliži, hajde da uživamo u svakoj utakmici. Nastavljam da igram ne samo za ovu generaciju, već i za prethodnu i za onu koja dolazi. Uživam u tome iz dana u dan, utakmicu za utakmicom, godinu za godinom, iako se kraj bliži. To je činjenica", rekao je Ronaldo.

Nekadašnji fudbaler Sportinga, Mančester junajteda, Real Madrida i Juventusa se nalazi blizu prve titule sa Al Nasrom pošto na četiri kola do kraja ovaj tima ima četiri boda više od Al Hilala.

Međutim, jedan od najboljih i najpopularnijih fudbalera svih vremena ima uz sebe veliki broj fanova koje slama pomisao da će Kristijano Ronaldo uskoro završiti karijeru profesionalnog fudbalera.

pročitajte još

UBIO ROĐENOG BRATA, A ONDA JE ISPLIVALA NJIHOVA STRAŠNA PROŠLOST: Posle zločina u Tuzli otkriveni šok detalji o Eldinu i Elvisu

Autor: Marija Radić

#Al Nasr

#Karijera

#Kraj

#Kristijano Ronaldo | Christiano Ronaldo

#fudbal

POVEZANE VESTI

Fudbal

ŠOK U SVETU FUDBALA! Kristijano Ronaldo napušta Al Nasr!

Fudbal

Kristijano Ronaldo se propisno obrukao: Samo je trebao loptu da smesti u mrežu, a on... (VIDEO)

Fudbal

KRISTIJANO RONALDO PONOVO ZALUDEO ŽENE: Skinuo se na -8 i pokazao izvajano telo! (FOTO)

Fudbal

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

Fudbal

'NIKADA NEĆU BITI TRENER' Kristijano Ronaldo otkrio čime će se baviti kada ode u penziju

Fudbal

KRISTIJANO RONALDO PRVI MILIJARDER MEĐU FUDBALERIMA: Evo na koliko je procenjeno njegovo bogatstvo, od cifre vam neće biti dobro