AKTUELNO

Fudbal

TUGA U SVETU FUDBALA: Preminuo bivši reprezentativac

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Abdusamad Dormonov, bivši reprezentativac Uzbekistana i fudbalski trener, preminuo je u 60. godini.

Dormonov je rođen 1965. godine u gradu Termezu. Tokom svoje igračke karijere nastupao je za vodeće klubove u zemlji i osvojio srca navijača. Posebno se istakao igrajući za Pakhtakor (1987–1989), Surkhon (1990–1991) i Nefči (1992–2002).

Njegovi uspesi sa klubom Nefči iz Fergane zauzimaju posebno mesto u njegovoj karijeri. Sa ovim timom je pet puta osvojio prvenstvo Uzbekistana, upisavši svoje ime zlatnim slovima u istoriju kluba.

Takođe, Do‘rmonov je bio član reprezentacije Uzbekistana u periodu od 1992. do 1994. godine. Bio je jedan od igrača koji su učestvovali na Azijskim igrama 1994. godine u Japanu i dao doprinos istorijskoj pobedi.

Autor: Iva Besarabić

#Smrt

#Sport

#Tuga

#fudbal

#reprezenativac

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

TUGA U SVETU SPORTA: Preminuo bivši rukometaš Partizana

Ostali sportovi

Tuga u svetu rukometa: Bivši reprezentativac preminuo posle treninga

Fudbal

Umro poznati trener Denča: Tuga u svetu fudbala

Ostali sportovi

PREMINUO BIVŠI REPREZENTATIVAC JUGOSLAVIJE! Ogromna tuga - Vladimir je za nacionalni tim odigrao 135 utakmica, postao je apsolutna legenda!

Ostali sportovi

TUGA! Umro nekadašnji igrač Partizana i bivši reprezentativac

Košarka

Tuga! Preminuo bivši igrač Zvezde i reprezentativac Jugoslavije