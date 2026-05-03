TUGA U SVETU FUDBALA: Preminuo bivši reprezentativac

Abdusamad Dormonov, bivši reprezentativac Uzbekistana i fudbalski trener, preminuo je u 60. godini.

Dormonov je rođen 1965. godine u gradu Termezu. Tokom svoje igračke karijere nastupao je za vodeće klubove u zemlji i osvojio srca navijača. Posebno se istakao igrajući za Pakhtakor (1987–1989), Surkhon (1990–1991) i Nefči (1992–2002).

Njegovi uspesi sa klubom Nefči iz Fergane zauzimaju posebno mesto u njegovoj karijeri. Sa ovim timom je pet puta osvojio prvenstvo Uzbekistana, upisavši svoje ime zlatnim slovima u istoriju kluba.

Abdusamad Do‘rmonov vafot etdi



U Farg‘onaning “Neftchi” klubi safida 5 marta o‘zbekiston chempioni, shuningdek, O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan 1994-yilgi Osiyo o‘yinlari g‘olibi bo‘lgan.



Takođe, Do‘rmonov je bio član reprezentacije Uzbekistana u periodu od 1992. do 1994. godine. Bio je jedan od igrača koji su učestvovali na Azijskim igrama 1994. godine u Japanu i dao doprinos istorijskoj pobedi.

Autor: Iva Besarabić