SAVLADAO ZVEREVA ZA MANJE OD 60 MINUTA: Siner osvojio turnir u Madridu i ispisao ISTORIJU TENISA

Janik Siner potao je prvi teniser u istoriji koji je osvojio pet uzastpopnih Masters turnira. Italijanski teniser je rutinski savladao Aleksandera Zvereva u finalu Madrida rezultatom 2:0 (6:1, 6:2).

Bila je ovo potpuna dominacija prvog tenisera sveta. Zverev je izgledao kao potpuni amater na terenu, nije se ništa pitao i bio daleko od kvaliteta kakav bi trebalo da poseduje treći igrač planete. Siner je tako došao do 28. uzastopne pobede na Masters turnirima.

Siner je izgubio samo 11 poena od Zvereva u prvom setu. Nije Nemac bio ni blizu da pripreti Italijanu, a vrlo slično bilo je i u drugom delu igre gde je Zverev uspeo da osvoji tek jedan gem više. Publika je ostala uskraćena za uzbudljiv duel. Ovaj meč trajao je samo 58 minuta.

Siner je ovom pobedom učvrstio prvo mesto na ATP listi i dokazao da je trenutno daleko najbolji teniser sveta.

Autor: Iva Besarabić