DEKLASIRALI ZLATIBOR! Crveno-beli se osvetili za poraz u Čajetini i otišli na fajnal-for!

Košarkaši Crvene zvezde potpuno su potukli Zlatibor u majstorici plejin faze KLS. Crveno-beli su posle skandaloznog poraza u Čajetini slavili sa čak 116:62.

Od prvog minuta Zvezda je izašla agresivno i do kraja utakmice nije spuštala nogu sa gasa. Zlatibor je držao glavu iznad vode u uvodnih 10-ak minuta, ali je onda sve palo u vodu i poraz je bio neminovan.

Fajnal-for KLS-a se igra od 29. do 31. maja u Nišu, a prethodno je Partizan ostvario plasman pobednom u dvomeču nad Slobodom iz Užica.

TOK MEČA:

Kraj - Zvezda je na fajnal foru!

Pobeda nad Zlatiborom - 116:62!

Zvezda ne spušta nogu sa gasa!

Posle tri odigrane deonice Zvezda protiv Zlatibora vodi sa 88:47 - plus 41!

Vodi Zvezda na poluvremenu!

I to ubedljivo - 59:31! Zvezda je u ovaj duel ušla maksimalno ozbiljno i pregazila goste za 20 minuta košarke!

Kraj prve deonice!

Zvezda vodi nakon prvih 10 minuta - 30:18! Agresivna odbrana i skok za sada lome goste koji se nadaju čudu u Pioniru.

3' Zvezda melje!

Agresivna odbrana i skok su na strani Crvene zvezde koja vodi sa 9:2!

Autor: Iva Besarabić