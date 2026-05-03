ISTORIJSKO VEČE SRPKINJE: Tijana Bošković neverovatnom partijom donela Vakifbanku TITULU prvaka Evrope

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Vakifbank osvojio je Ligu šampiona pobedom protiv Ezačibašija u finalu rezultatom 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18).

U Istanbulu je viđeno tursko finale između dve od tri najbolje turske ekipe. Vakifbanku je titulu donela neverovatna Tijana Bošković koja je još jednom pokazala da je najbolja u najvažnijim momentima. Srpska odbojkašica imala je 33 poena i bila je najefikasnija u redovima svoje ekipe.

Vakif je u prva dva seta stekao nenadoknadivu prednost. U prvom delu igre prelomni momenat dogodio se sredinom seta kada je Vakif preuzeo inicijativu i došao do četiri poena prednosti. U drugom setu bilo je daleko lakše vodećoj ekipi koja je imala prednost od 10:4 već na startu.

Ezačibaši je odgovorio u trećem setu i preokretom došao do smanjenja rezultata u setovima. Imao je Vakif i tada prednost od 20:18, ali se pitao i drugi turski tim.

Na kraju, u četvrtom setu se raspala igra Ezačibašija i Vakif je podigao sedmu titulu šampiona Evrope, prvu posle sezone 2022/23.

Autor: Iva Besarabić

