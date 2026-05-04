SVI OSTALI U ČUDU: Nikola Jokić povukao neverovatan potez dva dana posle bruke Denvera

Bruka Denver Nagetsa u plej-ofu NBA lige je i dalje jedna od glavnih tema u SAD. Minesota Timbervulvs je bez tri bitna košarkaša raznela ekipu iz Kolorada u šestom meču i generalno šokirala favorita i treći tim iz ligaškog dela sezone.

Nikola Jokić je uradio sve kako se to ne bi dogodilo, ali nije mogao sam, uz povremenu pomoć neočekivanih lica. Naravno, Džamal Marej se tu ne računa, što i nije čudno s obzirom na istorijat njegovih užasnih izdanja u doigravanju.

Elem, Jokić je završio sezonu i pre maja, što znači da ćemo ga u narednom periodu najverovatnije viđati na hipodromima širom Vojvodine, posebno u svom Somboru, ali i u Subotici, gde je prošle godine emotivno proslavio pobedu svog konja na Dužijanci.

Da će se srpski as brzo posvetiti konjima naslutili su i Amerikanci, koji su preneli vest da je Nikola Jokić dva dana posle ispadanja Denvera posetio čuveni Kentaki derbi u Luivilu!

Da je kojim slučajem Denver uveo seriju u majstoricu, on bi propustio čuvenu trku, ali se to nije dogodilo, te je Jokić iskoristio šansu i uživao u svom omiljenom sportu.

Šta je Kentaki derbi?

Kentaki derbi je jedna od najpoznatijih i najprestižnijih konjskih trka na svetu. Održava se svake godine u Luivilu, obično prve subote u maju.

Trka se vozi na hipodromu "Churchill Downs", koji je simbol ovog događaja. Kentaki derbi je poznat i kao „Run for the Roses“ zbog vence od ruža koji se dodeljuje pobedniku.

U trci učestvuju trogodišnji punokrvni konji, a distanca iznosi oko 2 kilometra. Ovaj događaj je prvi deo čuvene američke Trojne krune, zajedno sa "Preakness Stakes" i "Belmont Stakes".

Kentaki derbi nije samo sportski događaj, već i veliki društveni spektakl poznat po eleganciji i raskošnim šeširima. Svake godine privlači desetine hiljada gledalaca i milione koji ga prate putem televizije širom sveta.

Autor: Marija Radić