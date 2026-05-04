DA LI JE ZBOG OVOGA SELEKTOR SRBIJE PODNEO ŠOKANTNU OSTAVKU?! Izjava koja tek sada odzvanja: To više neće moći!

Pretpostavlja se da je upravo ova izjava novog predsednika VSS bila okidač za odluku Stevanovića da napusti selektorsku funkciju.

Samo nekoliko dana nakon što je novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro izneo stav da selektor reprezentacije ne može istovremeno da obavlja i funkciju trenera u klubu, Uroš Stevanović je odlučio da se povuče sa mesta selektora Srbije.

Stevanović, koji paralelno vodi i VK Radnički Kragujevac, ovu šokantnu odluku doneo je nakon najava novih pravila u sistemu rada reprezentacije.

Soro je u svom obraćanju jasno istakao da će u njegovom mandatu biti uvedena striktna pravila kada je reč o funkcijama u nacionalnom timu.

"Selektor reprezentacije ne može u isto vreme da bude i trener u domaćem klubu. Svedoci smo da su se u prošlosti dešavale situacije koje nisu bile fer i korektne prema vaterpolu. Bilo je različitih uticaja i pritisaka koji nisu dobri za sport i to mora da se prekine", poručio je Soro.

"Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucenjeni da igraju u određenom klubu", istakao je Soro u svom obraćanju medijima.

Pretpostavlja se da je upravo ova izjava bila okidač za odluku Stevanovića da napusti selektorsku funkciju, budući da je Stevanović u tekstu ostavke pomenuo upravo razilaženje sa mišljenjima novog predsednika VSS.

Saopštenje Stevanovića

"Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije. Odluka je teška i neminovna.

Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih. Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta. Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu, kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mesto na Svetskom prvenstvu. Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali.

Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike. Srdačan i sportski pozdrav", naveo je doskorašnji selektor u saopštenju.

Stevanović je u prethodnom periodu vodio reprezentaciju u važnim takmičenjima i bio deo procesa smene generacija u srpskom vaterpolu, pa njegov odlazak predstavlja značajan udarac za nacionalni tim uoči narednih izazova.

Očekuje se da Vaterpolo savez Srbije u narednim danima izađe sa zvaničnim stavom i eventualno imenuje novog selektora.

