'NEKA OVO BUDE PRVI KORAK' Oglasio se Željko Obradović - u potraži za rešenjem!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Željko Obradović poziva na akciju u zaštiti evropske košarke.

Beograd će tokom predstojećeg leta biti domaćin simpozijuma posvećenog novonastaloj situaciji prouzrokovanoj pojavom NIL ugovora i odlaskom mladih igrača u Ameriku.

Tim povodom oglasio se i Željko Obradović, koji je govorio o problemu koji nadolazi i od kojeg je gotovo nemoguće odbraniti se:

- Simpozijum je izvanredna ideja zbog toga što će biti uključeno mnogo ljudi u proces pronalaska najboljeg mogućeg rešenja u odbrani od odlaska igrača na koledž košarku. Neka to bude prvi korak ka konačnom rešenju, a trebalo bi uzeti u razmatranje rešenja iz fudbala. Treba razgovarati sa tim ljudima i videti kako su oni rešili taj problem - rekao je Obradović u svom obraćanju, a preneo je "Meridian sport".

Bivši trener Partizana apostrofirao je šta je neophodno kako bi Evropa uopšte imala neke šanse.

- Svi moramo da uradimo apsolutno sve što je u našim mogućnostima kako bismo zaštitili evropsku košarku. Posebno insistiram na ulaganju u mlade trenere i stimulaciji za ljude koji rade sa mladim igračima, kao i na radu na pravilniku koji bi zaštitio klubove i saveze u situacijama kada mlad igrač dobije neku fantastičnu ponudu. Parirati klubovima sa takvim ponudama je praktično nemoguće - zaključio je Željko Obradović.

Autor: D.Bošković

