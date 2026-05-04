AU! Dva miliona ljudi istovremeno vređalo jednog fudbalera! Scena kakva se nikada više neće ponoviti na kugli zemaljskoj (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.

Čak dva miliona ljudi istovremeno je vređalo bivšeg asa Barselone, Đerara Pikea.

Razlog?

Način na koji se 2022. završio njegov brak sa Šakirom, koji je trajao 12 godina.

Čuvena kolumbijska pevačica Šakira održala je koncert pred čak dva miliona ljudi u Rio de Žaneiru i u jednom trenutku se prisetila bolnog razvoda. A on se, podsetimo, desio kada je, dok je u bolnicu smeštala teško povređenog 91-godišnjeg oca saznala da je njen suprug Pike vara sa drugom ženom.

Na nestvarnom a za publiku besplatnom koncertu u Riju, slavna pevačica je u jednom momentu rekla kako sama odgaja decu.

- Jeste li li znali da u Brazilu ima oko 20 miliona samohranih majki? Moraju naporno da rade. Ja sam jedna od njih! - poručila je.

To je izazvalo salve uvreda na račun njenog nevernog bivšeg muža, čuvenog fudbalera, a te uvrede su se potom spojime u jednu psovku.

- Pike, j*** se!

Nikada toliko ljudi okupljenih na jednom mestu nije vređalo nekog čoveka... Verovatno nikada ni neće.



A nekadašnjeg španskog reprezentativaca je njegova bivša žena "potkačila" i kada je, tokom refrena jedne pesme, povikala "Pike, ideš u pakao", i to u sklopu priče o porezu koji je utajio i zbog čega je osuđen, ali možda i zbog činjenice da je 2024. otvorena istraga na sudu u Španiji zbog navodne korupcije u kojoj je učestvovao kada je španski Superkup "preselj" u Saudijsku Arabiju.

Šakirini "fanovi" su i po izlasku sa kocerta masovno skandirali ranije pomenutu psovku upućenu njenom bivšem suprugu...

🚨 «Vete a la mierda, Piqué».



Entusiastas de Shakira, rumbo a su espectáculo de Copacabana, corean «Piqué, vai tomar no cu» en las instalaciones del metro de Río de Janeiro.



Pojedini posetioci koncerta šokirali su Šakiru jer su nosili maske sa likom - Pikea.

Pogledajte i sami kako je reagovala na to:

Šakira oduševila dva miliona Brazilaca besplatnim koncertom na plaži Kopakabana



Kolumbijska pevačica Šakira održala je u nedlju koncert na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru, a prema rečima gradonačelnika, događaj je privukao dva miliona ljudi na jednu od najpoznatijih obala na svetu.

Koncert je usledio nakon nastupa Madone (2024) i Lejdi Gage (2025) i deo je njene svetske turneje ("Žene više ne plaču"), nazvane po albumu iz 2024. godine, prenosi AP.



Njen nastup je počeo oko 23 časa uz povike publike i gromoglasan aplauz dok su dronovi ispisivali poruku "Volim te, Brazil" na portugalskom.



Šakira je na početku nastupa govorila o svom prvom dolasku u Brazil pre tri decenije.

Simplesmente foram com a mascara do PIQUE no show da Shakira 🤣🤣🤣



"Došla sam ovde sa 18 godina, sanjajući da ću jednog dana pevati za vas. A sada pogledajte ovo. Život je magičan", rekla je Šakira.

Omiljena zvezda Latinske Amerike izvela je hitove poput "Hips don't lie", "La Tortura" i "La bicicleta", a koncert je završila pesmom "BZRP Music sessions #53/56" koja je nastala posle njenog razvoda sa španskim fudbalerom Gerardom Pikeom.



"Mi žene, svaki put kada padnemo, ustanemo malo mudrije", osvrnula se pevačica tokom nastupa.



Gradonačelnik Rija, Eduardo Kavaliere, objavio je na društvenoj mreži Iks da je koncertu prisustvovalo dva miliona ljudi.

"Vučica je ispisala istoriju u Riju", napisao je on, aludirajući na njen hit "She wolf" iz 2009. godine.



Publika je počela da pristiže na plažu od ranih jutarnjih sati kako bi zauzela što bolje mesto, a ulični prodavci nudili su kuvani kukuruz, brazilske grickalice, flaširanu vodu, kaipirinje (popularni brazilski koktel), ali i toalet papir, dezodoranse i vreće peska kako bi posetioci mogli da stoje na njima i imaju bolji pogled na binu koja je postavljena preko puta poznatog hotela.



Besplatni koncerti su deo napora gradske uprave da podstakne ekonomsku aktivnost nakon karnevala i novogodišnjih praznika, uoči jednomesečnih proslava Dana Svetog Jovana u junu.



"Za nas su zabave ozbiljan posao jer one stvaraju radna mesta, prihode, razvoj i identitet grada. Naše ulaganje u ovaj koncert doneće nam finansijski povrat 40 puta veći", rekao je gradonačelnik Kavaljiere predstavljajući operativni plan za događaj.

Prema studiji gradske uprave i turističke organizacije Riotur, Šakirin nastup mogao bi da donese oko 777 miliona reala (oko 155 miliona dolara), zahvaljujući dolasku turista i potrošnji u restoranima, hotelima i prodavnicama.



Podaci uprave pokazuju da je u maju 2024. i 2025. godine, kada su održavani koncerti, zabeležen veći broj turista nego 2023. godine.



U 2024. godini, rast od 34,2 odsto zabeležen je 1. maja u odnosu na prethodnu godinu, dok je povećanje u 2025. bilo 90,5 odsto u odnosu na 2023.



Kompanija Airbnb saopštila je 22. aprila, uoči koncerta, da beleži porast broja gostiju koji planiraju dolazak iz različitih delova Brazila, Latinske Amerike, pa čak i iz evropskih prestonica poput Pariza i Londona.

Autor: D.Bošković