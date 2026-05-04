ISTORIJA SUKOBA: Proglašen za jednog od 'najprljavijih' igrača u Evroligi! Kalinić je kroz karijeru često ulazio u konflikte! POGLEDAJTE! (VIDEO)

ISTORIJA SUKOBA: Proglašen za jednog od 'najprljavijih' igrača u Evroligi! Kalinić je kroz karijeru često ulazio u konflikte!

Nikola Kalinić ponovo u centru pažnje: sukobi na terenu i kontroverze u Evroligi obeležili su njegovu karijeru.

Tuča koja se dogodila u Čajetini na utakmici četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde, šokirala je celu Srbiju.

Na kraju, Nikola Kalinić je kažnjen sa dve utakmice plus novčano, dok je Matej Čibej samo "udaren po džepu".

Zvezda je u nedelju demolirala Zlatibor u majstorici za plasman na fajnal-for (116:62), ali je ovaj dvomeč ipak ostao u senci tuče koja se dogodila na 1. maj u Čajetini.

Nikoli Kaliniću ovo nije prvi put da je ušao fizički sukob na terenu, a često je srpski reprezentativac bio i u verbalnim konfliktima. Evroligaški košarkaši su jednom prilikom izlgasali Kalinića, uz Fakunda Kampaca, za najpraljavijeg igrača u elitnom takmičenju.

Svađao se Kalinić na početku svoje karijere sa saigračem, tada u Radničkom iz Kragujevca Stefanom Birčevićem, na jednom tajm-autu, gde je izrečeno mnogo prljavih stvari...


Kalinić je kasnije otišao u Crvenu zvezdu, a tu je, u polufinalu ABA lige, ušao u sukob sa Sašom Pavlovićem, tadašnjim košarkašem Partizana.

Imao je Kalinić u drugom mandatu u Zvezdi sukob i sa Edom Murićem, takođe u polufinalu ABA lige, gde su ušli u otvoren sukob nasred terena.


Kasnije, u istoj sezoni, Kalinić se zatrčao prema klupi Partizana nakon pobede u finalnoj seriji ABA lige, gde je pokušao da isprovocira crno-bele, ali se na svu sreću sve ubrzo završilo.

Setimo se i kako je Nikola Kalinić gurnuo Šejna Larkina u momentima kada je Efes imao pobedu u rukama protiv Zvezde u Istanbulu. Kalinić je stigao Larkina i snažnim udarcem ramenom i rukom ga patosirao i zaradio nesportski faul.

Takođe, dok je nastupao za Fener, Kalinić je ušao u sukob i tokom finala Evrolige 2016. godine protiv CSKA iz Moskve.

Tuče, svađe, česta nervoza su bili i ostali sastavni deo karijere Nikole Kalinića, a u Čajetini je to eskaliralo kada je nakon meča pokušao da se obračuna i na tribinama.

