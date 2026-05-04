NAŽALOST, ČINI SE DA JE ONO NAJGORE PO KATARINU: Dok se čekaju zvanični medicinski nalazi, stižu užasne vesti!

Katarina Dangubić pretrpela je povredu kolena tokom meča u Turskoj.

Iako se i dalje čekaju zvanični medicinski nalazi, prve informacije koje dolaze iz Turske nisu nimalo ohrabrujuće. Prema nezvaničnim saznanjima, Katarina Dangubić je pretrpela pucanje ligamenta levog kolena.

Novinar Savaš Eskigulek preneo je vest koju niko nije želeo da čuje:

- Prema informacijama koje imamo, Katarina Dangubić je pokidala ligamente u kolenu - stoji u kratkoj, zabrinjavajućoj izjavi iz Turske.

Ukoliko se ovo potvrdi, srpsku odbojkašicu očekuje duža pauza van terena. Podsećamo, povreda se dogodila u polufinalnom meču Lige šampiona između njenog Vakifbanka i Koneljana, kada je u četvrtom setu nezgodno doskočila i pala preko kolena.

Turski klub je u prvom saopštenju naveo samo da je medicinski tim započeo tretman, uz napomenu da se čekaju dodatni pregledi i detaljnija dijagnostika.

"Aldığımız bilgiye göre Katarina Dangubic çapraz bağlarında kopma yaşamış."



I pored teške situacije, srpska reprezentativka je odlučila da bude uz tim i ne propusti finale elitnog takmičenja, gde je Vakifbank stigao do titule šampiona Evrope, nakon čega se sa ekipom pojavila na pobedničkom postolju. Dan kasnije zajedno sa saigračicama izašla je i pred medije.

🇷🇸Katarina Dangubic:



"Son günlerdeki destek için de teşekkür etmek istiyorum, çünkü bu sakatlığı çok hatırlamayacağım ama bu altın madalyayı, bu duyguyu ve bana her gün verdiğiniz destek ve sevgiyi hatırlayacağım.



Çok teşekkür ederim. Her gün uyumadan önce burada olduğum için…



- Želim da vam se zahvalim na podršci ovih dana. Ovu povredu neću toliko pamtiti, ali ću zauvek pamtiti ovu zlatnu medalju, ovaj osećaj, kao i ljubav i podršku koju dobijam svakog dana. Hvala vam. Svake večeri pre spavanja pomislim koliko sam zahvalna što sam ovde - rekla je Katarina kroz suze.

Autor: D.Bošković