ŽELJKO OBRADOVIĆ PRELOMIO: Legendarni trener Partizana odlazi u Italiju!

Čuveni srpski trener Željko Obradović na učestvovaće na košarkaškoj klinici koja će na leto biti održana u prestonici Italije Rimu.

Sem bivšeg stratega Partizana, na klici će svoja trenerska iskustva sa prisutnima podeliti i Luka Banki aktuelni selektor Italije.

Događaj će biti održan u dvorani "Palaceto delo Sport" i otvoren je za sve trener i ostale zainteresovane.

Obradović će sem klinike u Rimu, biti jedan od predavača na Košarkaškoj klinici "Dušan Ivković".

Trofejni trener na leto će odlučiti o nastavku svoje karijere, jer posle odlaska iz Partizana, Obradović nema klub, a tek u pauzi između dve sezone će odlučiti o svojim narednim koracima.

