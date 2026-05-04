OGLASIO SE ČELSI! Razlog je jeziva povreda mladog fudbalera! Evo u kakvom stanju se nalazi!

Čelsi se oglasio povodom zastrašujuće povrede mladog fudbalera Džesija Derija, koji je prevezen u bolnicu nakon meča protiv Notingem Foresta.

Ekipa Notingem Foresta ubedljivo je slavila na “Stamford Bridžu” (3:1), ali sjajna predstava gostiju ostala je u senci zastrašujuće povrede debitanta Čelsija - Džesija Derija.

Talentovani član Plavaca ostao je na zemlji posle žestokog duela sa protivnikom u smiraju prvog poluvremena, a članovi lekarske službe su tinejdžeru 10 minuta ukazivali pomoć na terenu.

Pues 45 minutos ha durado el debut de Jesse Derry en la Premier con el Chelsea en Stamford Bridge. Golpe tremendo con Abbott y es retirado en camilla con collarín y oxígeno. pic.twitter.com/jOivonYNNi — Pruden López (@PrudenLpez1) 04. мај 2026.

Na nosilima, sa maskom za kiseonik, transportovan je mladi Englez direktno u bolnicu, povodom čega se u međuvremenu oglasio se klub.

- Čelsi potvrđuje da je Džesi Deri prevezen u bolnicu iz predostrožnosti nakon što je zamenjen u prvom poluvremenu današnje utakmice Premijer lige protiv Notingem Foresta. Džesi je svestan, komunicira i prolazi kroz preventivne preglede. Želimo mu brz oporavak i zahvaljujemo se medicinskom osoblju na brzoj reakciji - napisali su plavci iz Londona.

Jesse Derry has been taken to hospital as a precaution following his first-half substitution during today’s #PL game against Nottingham Forest.



Jesse is conscious, talking and undergoing precautionary checks. We wish him a speedy recovery and thank the medical staff for their… pic.twitter.com/qVesMIVMd1 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 04. мај 2026.

Autor: D.Bošković