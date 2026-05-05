DONČIĆ NE IGRA PROTIV OKLAHOME! Luka i dalje van stroja - crne prognoze kruže ligom

Neugodna povreda zadnje lože koja i dalje pravi velike probleme slovenačkom asu.

Jedna od najvećih zvezda današnjice, Luka Dončić, neće istrčati na parket u prvoj utakmici polufinala Zapadne konferencije protiv Oklahome, što je ogroman udarac za Los Anđeles Lejkerse.

Neugodna povreda zadnje lože koja i dalje pravi velike probleme slovenačkom asu. Iako su se navijači nadali čudu i brzom povratku, stigla je potvrda – Dončić preskače prvi meč serije koji se igra u "Pejkom centru".

Zanimljivo, upravo na tom mestu je došlo do povrede pre oko mesec dana, nakon čega Dončić nije uspeo da se vrati na teren. A pričamo o igraču koji je ove sezone dominirao – sa nestvarnim brojkama od preko 30 poena u proseku uz sjajan doprinos u skokovima i asistencijama!

Trener Lejkersa, Džej Džej Redik, ostao je misteriozan kada je u pitanju povratak svog lidera. Nema preciznog datuma, a u NBA krugovima se šuška da ovakve povrede mogu da udalje igrača sa terena i do dva meseca!

Ipak, mali tračak nade postoji – Dončić je viđen kako lagano šutira sa saigračima pred put ekipe, ali očigledno još nije spreman za ozbiljan napor.

Problemi, međutim, nisu zaobišli ni domaćina! Ni Džejlen Vilijams iz Oklahome neće igrati prvi meč, takođe zbog iste povrede. Trener Tandera poručio je da oporavak ide u dobrom smeru, ali da još nije trenutak za povratak.

Sve u svemu – početak serije donosi veliki minus za obe ekipe, ali jedno je sigurno: bez Dončića, spektakl gubi deo svog sjaja, a Lejkersi su pred ozbiljnim izazovom već na startu.

Autor: D.Bošković