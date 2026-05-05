Tuga zbog smrti čuvenog košarkaša: Često je igrao protiv Jugoslavije, srušio je i 'drim tim'

Svet košarke zavijen je u crno! Portorikanska košarkaška federacija potvrdila je tužnu vest da je Hose "Pikulin" Ortiz, jedna od najvećih figura u sportskoj istoriji ovog ostrva, preminuo u utorak, 5. maja, u 62. godini života nakon teške borbe sa kancerom debelog creva.

Ortiz, kojeg su ljubitelji košarke širom sveta pamtili po nadimku "Konkord", bio je hospitalizovan u bolnici "Ešford" od 1. maja. Uz njega su u poslednjim trenucima bili supruga Silvija Rios i ćerka Neira.

Dijagnoza opake bolesti prvi put je dospela u javnost krajem 2023. godine, a vest o njegovom odlasku potresla je sportsku javnost.

Hose Ortiz je bio sinonim za portorikansku košarku. Svoju profesionalnu karijeru započeo je davne 1981. godine u ekipi Atleticos de San German sa svega 17 godina. Tokom 14 sezona u ovom klubu, predvodio je franšizu do tri titule nacionalnog šampiona (BSN).

Njegova dominacija nastavila se i kasnije u dresu Cangrejeros de Santurce, gde je u periodu od 1998. do 2005. godine osvojio još pet šampionskih prstenova, čime je zacementirao status jednog od najtrofejnijih igrača u istoriji tamošnje košarke.

Međunarodna karijera 211 centimetara visokog centra bila je podjednako impresivna. Ortiz je branio boje Portorika na čak pet FIBA Svetskih prvenstava i četiri Olimpijske igre.

Ljubitelji košarke posebno pamte njegovu istorijsku partiju u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Atini 2004. godine. U ključnom meču protiv Kanade, Ortiz je zabeležio neverovatnu statistiku koja se i danas prepričava: 21 poen, 10 asistencija, 10 skokova i čak sedam blokada.

Upravo taj nastup odveo je Portoriko na smotru najboljih u Atinu, gde su kasnije naneli istorijski poraz "Drim timu" SAD-a. Takođe, često je igrao protiv Jugoslavije i zadavao probleme pod obručima.

